Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen. Der alte und neue Kreml-Chef erhielt der ersten Hochrechnung zufolge 71,97 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der 65-Jährige setze sich damit wie erwartet gegen seine sieben Gegenkandidaten durch.

Nach ersten Zählungen lag die Beteiligung um 18.00 Uhr Ortszeit bei knapp 60 Prozent und damit höher als 2012 zur selben Zeit. Insgesamt hatten damals 65,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

Berichte über Wahlbetrug

Wahl in Russland - Auszählung der Stimmzettel Bildrechte: IMAGO Die Opposition und internationale Wahlbeobachter berichteten allerdings von Unregelmäßigkeiten. Die russische Nichtregierungsorganisation Golos, die auf die Beobachtung von Wahlen spezialisiert ist, meldete bis zum Mittag Mitteleuropäischer Zeit mehr als 2.500 Vorfälle. So sollen Stimmen mehrfach abgegeben und Wahlbeobachter behindert worden sein. Besonders besorgt zeigte sich Golos darüber, dass Arbeitgeber und Universitäten ihre Mitarbeiter oder Studenten unter Druck setzten, ihre Stimme nicht an ihrem Wohnort, sondern am Arbeits- oder Studienort abzugeben, "damit ihre Teilnahme an der Wahl kontrolliert werden kann".

Die Bewegung des prominenten Oppositionellen Alexej Nawalny entsandte nach eigenen Angaben mehr als 33.000 Beobachter in die Wahlbüros und berichtete ebenfalls über Wahlmanipulationen. Ein von Nawalny auf seiner Website veröffentlichtes Video zeigte offenbar, wie in einem Wahllokal im fernen Osten Russlands gefälschte Stimmzettel in die Wahlurnen gestopft wurden. Außerdem wurden nach Angaben der Opposition viele Wähler von der Polizei mit Bussen zu den Wahllokalen gefahren. Darüber hinaus seien Rabattgutscheine an Wähler verteilt worden.

Nach russischen Angaben waren mehr als 1.300 ausländische Beobachter bei der Wahl aktiv. Allein die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) setzte fast 600 Beobachter ein. Sie will am Montag ihre Einschätzung zur Wahl mitteilen.

Amtzeit bis 2024