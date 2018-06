Die DPRK, so das offizielle Kürzel für die Demokratische Volksrepublik Korea, bekräftigt die am 27. April mit Südkorea abgegebene Erklärung von Panmunjom, dass sie auf eine "vollständige Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel hinwirken will. Präsident Trump stellt Pjöngjang im Gegenzug "Sicherheitsgarantien" in Aussicht. Diese Vereinbarungen sind allerdings vage. Das Gipfeldokument bleibt hinter der ursprünglichen US-Forderung nach einer "kompletten, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" zurück.