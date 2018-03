Sarkozy bestreitet die Vorwürfe als "grotesk". Nach zwei Tagen in Polizeigewahrsam konnte er am Mittwochabend wieder nach Hause zurückkehren. Er steht aber weiter unter Überwachung. Seit Dienstag war der 63-Jährige in Nanterre bei Paris lange befragt worden. Dabei hat sich offenbar ein starker Verdacht erhärtet. Mit den nun folgenden Ermittlungen wird ein Prozess wahrscheinlicher, muss aber nicht zwangsläufig erfolgen.