Zentrum Istanbuls abgesperrt Dutzende Festnahmen bei Kundgebungen in Türkei

Hauptinhalt

Absperrgitter und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Erneut hat die türkische Polizei das Versammlungsverbot im Zentrum Istanbuls mit Härte durchgesetzt. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Auch in anderen Städten kritisierten Demonstranten die aktuelle Politik in der Türkei.