In der Slowakei hat die Bürgerrechtlerin Zuzana Čaputová die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach einem in der Nacht veröffentlichen noch nicht offiziellen Endergebnis setzte sie sich in einer Stichwahl mit 58,4 Prozent der Stimmen gegen den EU-Vizekommissionspräsident Marcos Šefčovič durch. Čaputová wir damit das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei.