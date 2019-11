Hongkong Feuer und Gewalt an Universität

In Hongkong ist die Polizei gegen Demonstranten vorgegangen, die die Polytechnische Universität besetzt hatten. Dabei kam es zu massiven Ausschreitungen. Demonstranten griffen die Sicherheitskräfte mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern an. Außerdem legten sie Feuer. Die Polizei gab nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP an, nahe der Universität scharfe Munition abgefeuert zu haben. Es sei aber niemand getroffen worden.