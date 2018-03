Hintergrund Die Eskalationsstufen der Diplomatie

Diplomatie ist ein wichtiges Instrument in der Außenpolitik. Im Grunde geht es darum, das Verhältnis zwischen zwei Ländern mit Hilfe von Gesprächen zu pflegen. Dabei werden Konflikte besprochen, Probleme gemeinsam gelöst und Regeln entwickelt, wie beide Länder gut miteinander klar kommen. Diese "Beziehungspflege" wird in der Regel von Mitarbeitern einer Botschaft übernommen. Sie vertreten die Interessen ihres Staates im Ausland. In der Regel werden diplomatische Gespräche in den Büros der Botschaften und Außenministerien abgehalten. Teilweise, wie im Fall Skripal, sehen sich Regierungen aber auch gezwungen, ihre Kritik in die Öffentlichkeit zu tragen



Am Verhältnis zwischen Botschaft und Regierung ist zu erkennen, wie stark die Spannungen zwischen zwei Ländern sind. Bei Differenzen zwischen zwei Staaten gibt es ein fein abgestuftes Instrumentarium. Wenn eine Regierung ihre Missbilligung über das Verhalten eines anderen Staates ausdrücken will, kann sie das - mehr oder weniger "diplomatisch" - auf unterschiedliche Weise tun: Welche Eskalationsstufen der Diplomatie gibt es?