Der neue Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten Mark Esper wurde mit großer Mehrheit bestätigt: Der US-Senat votierte am Dienstag mit 90 zu acht Stimmen für den 55-Jährigen.

Esper war bislang "Secretary of the Army" und damit der ranghöchste Zivilist im US-Heer, der direkt dem Verteidigungsminister unterstellt ist. Er war Soldat in der Armee und wurde dabei unter anderem für seinen Einsatz im Zweiten Golfkrieg ausgezeichnet. Später arbeitete er als Lobbyist für den Rüstungskonzern Raytheon.