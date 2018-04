Nach den Luftschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Syrien hat die Europäische Union alle Parteien zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen. Die EU-Außenminister erklärten am Montag bei einem Treffen in Luxemburg, die "Dynamik der gegenwärtigen Situation" müsse genutzt werden, um den "Prozess zur politischen Lösung des Syrien-Konflikts wiederzubeleben". In dem Zusammenhang wiederholten die Außenminister, dass es für die Europäische Union keine militärische Lösung für den Syrien-Konflikt geben könne.

"Einsatz von Chemiewaffen verhindern"

Weiter erklärten die Chefdiplomaten der 28 Mitgliedsstaaten, die EU gehe davon aus, dass die Luftangriffe "spezifische Maßnahmen waren, die alleine das Ziel hatten, um den weiteren Einsatz von Chemiewaffen oder chemischen Substanzen durch das syrische Regime zur Tötung seiner eigenen Bevölkerung zu verhindern". Damit blieben die EU-Außenminister hinter der am Samstag verlautbarten teils klaren Unterstützung der westlichen Luftschläge durch einzelne EU-Mitgliedstaaten wie etwa Deutschland oder die Nato zurück.

Frankreich sieht Erfolge und Chancen

Frankreichs Präsident Macron will neuen Schwung in den Syrien-Prozess bringen. Bildrechte: dpa Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sah die gemeinsame Erklärung von Luxemburg dennoch als Erfolg. Die EU habe die an den Luftangriffen teilnehmenden Staaten "in dem Willen unterstützt, jegliche Nutzung von Chemiewaffen zu verhindern". Damit sei Europa "in einem Moment großer Ernsthaftigkeit geeint".



Am Sonntagabend hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung angekündigt. Frankreich werde "mit allen sprechen" - insbesondere mit Russland und dem Iran, den Unterstützern des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, sagte Macron im französischen Fernsehen.

Lawrow sieht Vertrauen schwinden

Lawrow: "Wir verlieren die letzten Überbleibsel an Vertrauen." Bildrechte: IMAGO Russlands Außenminister Sergej Lawrow sieht unterdessen durch die jüngsten Militärschläge in Syrien den Rest an Vertrauen zwischen Moskau und dem Westen schwinden. "Wir verlieren die letzten Überbleibsel an Vertrauen", sagte Lawrow am Montag in einem BBC-Interview. Der Westen handle nach einer "sehr merkwürdigen Logik". Sowohl im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal als auch hinsichtlich des mutmaßlichen Giftgas-Einsatzes im syrischen Duma seien zuerst Strafmaßnahmen eingeleitet und dann Beweise gesucht worden. Lawrow beteuerte ausdrücklich, Russland habe sich nicht am Ort des mutmaßlichen Giftgas-Angriffs in Duma zu schaffen gemacht. Der Angriff habe jedoch nie stattgefunden: "Was sich abgespielt hat, war eine inszenierte Sache."