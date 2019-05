Bundesaußenminister Heiko Maas hat die USA vor einem Krieg mit dem Iran gewarnt. Maas erklärte, er habe bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo in Brüssel deutlich gemacht, dass man "hinsichtlich der Entwicklung und der Spannungen in der Region" besorgt sei und nicht wolle, dass es zu einer militärischen Eskalation komme.

Maas bekräftigte noch einmal, dass beide Länder mit Blick auf Teheran dieselben Ziele verfolgten, "nämlich keine Nuklearwaffen für den Iran" und "eine andere Rolle des Iran in der Region". Deutschland sei aber weiter der Auffassung, dass das Atomabkommen mit Teheran "Grundlage dafür ist, dass der Iran keine Nuklearwaffen hat". Die Europäer würden deswegen an dem Abkommen festhalten.

In der belgischen Hauptstadt trafen sich am Montag die Außenminister der Europäischen Union. US-Außenminister Pompeo legte auf seinem Weg nach Moskau einen Zwischenstopp in Brüssel ein. In der vergangenen Woche hatte Pompeo noch einen Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt.