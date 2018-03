Die EU-Außenminister haben den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien scharf verurteilt, jedoch auf Anschuldigungen gegen Russland verzichtet. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die EU nehme die Einschätzung der britischen Regierung "äußerst ernst, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist". Der "rücksichtslose und illegale" Angriff habe das Leben vieler Bürger bedroht.

Nach den USA, Deutschland und weiteren Einzelstaaten stellte sich damit auch die EU hinter die Briten. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte in Brüssel etwas verschwommen: "Alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass es keine alternative plausible Erklärung dafür gibt, dass hier auch eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht."

In London werden am Montag Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen erwartet. Sie sollen das Nervengift untersuchen, mit dem Anfang März der frühere Doppelagent Skripal attackiert worden sein soll. Nach britischen Angaben werden die Proben in internationalen Labors analysiert. Die Auswertung werde mindestens zwei Wochen dauern.