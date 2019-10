Die EU stehe "vor einer strategischen Entscheidung", betonten die EU-Spitzenvertreter. Wenn das Staatenbündnis seine internationale Rolle aufrecht erhalten wolle, müsse es jene europäischen Länder integrieren, die das wollten und die Kriterien erfüllten. Nordmazedonien und Albanien hätten die Wünsche erfüllt. So hatte Nordmazedonien in diesem Jahr den Namensstreit mit Griechenland beigelegt und sich von Mazedonien in Nordmazedonien umbenannt.