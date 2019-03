Die für Brexit-Fragen zuständigen Minister der 27 verbleibenden EU-Staaten beraten am Dienstag in Brüssel über das parlamentarische Chaos in London. Auch die britische Regierung braucht einen neuen Ansatz, seitdem klar ist, dass das Unterhaus nicht erneut über den Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen wird. Einen Austritt der Briten am 29. März zu den Konditionen des ausverhandelten Austrittsvertrags mit der EU wird es also nicht geben.