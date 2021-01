Der schleppende Impfstart in der EU ist für Hans-Peter Liese kein Problem. Der CDU-Politiker ist gesundheitspolitischer Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP), der größten Fraktion im Europa-Parlament und überzeugt, dass die EU in den kommenden Wochen deutlich aufholen werde: "Die Länder, die jetzt als Vorbild dargestellt werden, haben ganz bestimmt nicht so transparent gehandelt wie die europäische Kommission. Manche Dinge müssen zunächst mal hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, wenn man erfolgreich sein will."