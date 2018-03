Eine Delegation des Europaparlaments will den Doppelmord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten in der Slowakei untersuchen. Acht Parlamentarier aller EU-Fraktionen wollten von Mittwoch bis Freitag in der Slowakei Informationen über die Tat und ihre Hintergründe sammeln, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf EU-Kreise. Geplant sind demnach Treffen mit dem slowakischen Premierminister Robert Fico, mehreren Ministern und regierungskritischen Journalisten.

Ein Angriff auf europäische Werte

Ein Mitglied der Reisegruppe ist dem Bericht zufolge der deutsche Grünen-Politiker Sven Giegold. Er mahnte, das EU-Parlament dürfe "dem Verfall von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit" in Mitgliedstaaten "nicht tatenlos" zusehen. Ansonsten sei "das ganze Gerede von der EU als Wertegemeinschaft nur Schall und Rauch".

Slowakischer Regierungschef unter Druck

Auch innenpolitisch gerät der slowakische Regierungschef Fico zunehmend unter Druck. Landesweit gingen Menschen nach dem Mord auf die Straße, forderten Aufklärung und den Rücktritt Ficos.

Der slowakische Ministerpräsident Fico - in der Vergangenheit selbst nicht gerade zimperlich gegenüber Journalisten. Bildrechte: dpa Auch die regierende Drei-Parteien-Koalition droht zu zerfallen. Die Partei Most Hid will am 12. März über ein Ende der Zusammenarbeit mit Fico beraten. Nach dem Mord an Kuciak hatte sie zunächst den Rücktritt von Innenminister Robert Kalinak gefordert. Wegen dessen Weigerung stellt die Partei nun die Koalition mit Ficos sozialdemokratischer Partei Smer-SD in Frage.



Fico lobte eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Gleichzeitig warf er der Opposition vor, den Mord an Kuciak als "politische Waffe" zu nutzen, um an die Macht zu kommen. In der Vergangenheit hatte Fico Journalisten unter anderem als "dreckige, anti-slowakische Huren" und "schleimige Schlangen" beschimpft.

Kuciak-Kollegen berichten von Angst

Ende Februar waren der 27-jährige Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova erschossen aufgefunden worden. Der Journalist hatte für das Nachrichtenportal aktuality.sk mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht. Zuletzt arbeitete er an einem Bericht über mutmaßliche Verbindungen der slowakischen Regierungspartei zur italienischen Mafia.

Wenn es das Ziel dieses furchtbaren Verbrechens war, uns einzuschüchtern, dann ist das auf gewisse Weise gelungen. Peter Bardy, Chefredakteur des Nachrichtenportals aktuality.sk