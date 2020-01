Die Europäische Union will am Atomvertag mit dem Iran weiter festhalten. Das teilte EU-Ratschef Charles Michel nach einem Telefonat mit Irans Präsident Hassan Ruhani mit. Michel sagte, er habe Ruhani geraten, unwiderrufbare Handlungen zu unterlassen. Das Abkommen sei eine wichtige Errungenschaft und bleibe ein wichtiges Werkzeug für die Stabilität in der Golf-Region.