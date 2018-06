Und so läuteten plötzlich alle Alarmglocken, als der Belgier Theo Francken vor einem Treffen mit seinen Innenministerkollegen vor die Mikrofone tritt und vor dem Zerfall der EU warnt. Francken gehört zur größten Partei Belgiens, zu den flämischen Nationalisten. Ausgerechnet er, der nie verlegen ist, wenn es darum geht, hart gegen Ausländer vorzugehen, klingt nun geradezu verzweifelt: "Bei allen Wahlen gab es zuletzt einen Ruck nach rechts, teilweise sogar nach rechtsextrem. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir das Problem mit den Migranten von Grund auf lösen, dann wird es in fünf Jahren keine EU und auch keinen Schengen-Raum mehr geben."

Herbert Kickl ruft die EU zur Solidarität im Kampf gegen "illegale Migration" auf. Bildrechte: dpa

Es gab bis jetzt kein Vor und kein Zurück. Selbst Bulgarien gelang es zuletzt nicht, Ost und West auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die Hände reibt sich deshalb bereits Herbert Kickl, Vertreter der Rechsaußen-Partei FPÖ und derzeitiger Innenminister Österreichs.



Sein Land übernimmt ab Juli als Ratspräsident die Führung der EU und Kickl lässt derzeit keine Gelegenheit aus, sich in Position zu bringen. Eine geradezu "kopernikanische Wende" verspicht er für das zweite Halbjahr. "Ich bin der Überzeugung, dass es viel sinnvoller ist, den Begriff der Solidarität dahingehend zu beleben, dass wir sagen: Lasst uns da solidarisch sein, wo es um die Verhinderung illegaler Migration geht! Dafür ist Außengrenzschutz eine Komponente, aber bei weitem nicht die ganze Wahrheit."



Österreich arbeitet deshalb bereits an einem richtungsweisenden Projekt. Offiziell führt man nur bilaterale Gespräche, also nicht als Vorreiter für die EU. Aber Österreichs christsozialer Kanzler Sebastian Kurz bestätigt, dass man vorankomme. Mit Dänemark etwa. Auch die Niederlande und Deutschland sollen mitarbeiten. Es geht darum, Flüchtlinge bereits in Afrika in Asylzentren unterzubringen. Nicht mehr bei uns sollen sie künftig ihren Asylantrag stellen, betont Kurz, sondern dort, "wo sie Schutz bekommen, wenn es notwendig ist, aber eben nicht die Möglichkeit haben, das für sie beste System in Europa herauszusuchen."