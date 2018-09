Trump wird am Dienstag zum Auftakt der alljährlichen Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York sprechen. Weitere Redner sind unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und der iranische Präsiden Hassan Ruhani. Zu der bis Montag andauernden Generaldebatte werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in New York erwartet.