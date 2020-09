Kanzlerin Merkel - Deutschland hat seit Juli die EU-Ratspräsidentschaft inne und von Anfang an versprochen, die jahrelange Debatte über den Rechtsstaatmechanismus zu einem Ende zu bringen. Bildrechte: dpa

Über den sogenannten Rechtsstaatmechanismus wird seit 2017 in Brüssel debattiert: Wer keinen Rechtsstaat hat, soll kein Geld mehr aus Brüssel bekommen. Zu einer so eindeutigen Formel konnten sich die EU-Staaten in Brüssel am heutigen Mittwoch nicht durchringen.



Vielmehr stimmten sie mehrheitlich für einen Vorschlag, den die deutsche Ratspräsidentschaft vor Tagen einbrachte. Er sieht vor, EU-Gelder zu kürzen oder zu streichen, wenn Rechtsstaatsverstöße europäische Finanzen betreffen. Korruption und Betrug mit EU-Geldern könnten damit bestraft werden, nicht aber gravierende Rechtsverstöße wie die Einschränkung der Pressefreiheit oder politischer Druck auf die Justiz – also jene Punkte, die Brüssel seit Jahren den Regierungen in Budapest und Warschau vorwirft.



Belgien, Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden stimmten am Mittwoch laut Nachrichtenagentur AFP gegen den Vorschlag, weil er ihnen nicht weit genug geht. Widerstand kam auch von Polen und Ungarn, sie wollen den Rechtsstaatmechanismus am liebsten ganz verhindern.