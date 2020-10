In Inhalt und Wortwahl spricht der Gesetzentwurf europäischen Agrarverbänden aus der Seele. Diese hatten europaweit Hersteller vegetarischer und veganer Produkte aufgefordert, auf die Verwendung von traditionell tierischen Produktnamen zu verzichten. In scharfen Worten kritisierte etwa der Deutsche Bauernverband die Hersteller als "Imitate-Branche". Der europäische Viehzuchtsektor hatte zudem Anfang Oktober eine Kampagne unter dem Motto "Ceci n’est pas un steak" (Das hier ist kein Steak) gestartet.

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Rindfleisch", Jean-Pierre Fleury, nannte die Bezeichnung von Fleischersatzprodukten mit "Steak" oder "Wurst" einen "Fall des Kaperns kultureller Errungenschaften". In einer Pressemitteilung warnte er zudem davor, dass ohne die Gesetzesänderung in Zukunft "Marketing von der wahren Natur der Produkte entkoppelt" sein könnte.

Heftigen Widerstand gibt es derweil von Herstellern und vegetarischen Vereinen aus ganz Europa. Sie argumentieren, dass der Entwurf den politischen Ansätzen der EU zur Förderung pflanzlicher Ernährung zuwiderlaufen würde, wie sie im Europäischen Grünen Deal (European Green Deal) und der Farm-to-Fork-Strategie festgelegt seien. Zudem widersprechen sie dem Vorwurf, Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" seien für den Verbraucher irreführend. Das sei Unsinn, erklärte Nico Nettelmann von der internationalen Ernährungsorganisation ProVeg in einer Pressemitteilung. "So, wie wir alle wissen, dass in Kokosmilch keine Milch enthalten ist, wissen Verbraucher genau, was sie beim Kauf von Veggie-Burgern oder Veggie-Wurst bekommen."