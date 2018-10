Wenn sich am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen, dann wird vor allem ein Thema auf der Tagesordnung stehen: der Brexit. Am 29. März 2019 will Großbritannien aus der EU austreten, doch noch immer gibt es kein Abkommen über die gemeinsamen Beziehungen danach.

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hatte zuletzt zwar davon gesprochen, dass "80 bis 85 Prozent" des Austrittsabkommens fertig sind. So haben sich beide Seiten auf die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien geeinigt. Anscheinend steht zudem zumindest eine grobe Einigung über die Finanzverpflichtungen Londons.

Knackpunkt Nordirland

Während des Konflikts in Nordirland starben zahlreiche Menschen bei Bombenanschlägen. Bildrechte: dpa Doch bei der strittigen Frage zum künftigen Grenzstatus zwischen Irland und Nordirland ist weiter keine Einigung in Sicht. Nordirland gehört zu Großbritannien, Irland spaltete sich im Jahr 1922 ab. Mit dem Brexit entsteht zwischen Irland und Nordirland eine neue EU-Außengrenze – und damit entstehen viele Probleme.



Jahrzehntelang, seit den 1960er-Jahren, hatten sich in Nordirland irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten bekämpft, rund 3.500 Menschen starben in dem blutigen Konflikt. Die 500 Kilometer lange Grenze zu Irland war damals durch Wachtürme, Stacheldraht und schwer bewaffnete Soldaten gesichert. Der Konflikt endete offiziell erst 1998 mit dem Karfreitagsabkommen.

Karfreitagsabkommen Das Abkommen von 1998 legte die Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland fest. Zudem regelte es die Entwaffnung paramilitärischer Gruppen und eine Verringerung der Truppenpräsenz Großbritanniens in Nordirland. Festgeschrieben sind auch die Bildung eines nordirischen Parlaments und die Möglichkeit eines Referendums zum Anschluss an Irland.

Mit dem Abkommen begann auch der wirtschaftliche Austausch. Heute ist die Grenze kaum noch sichtbar. 30.000 Menschen pendeln täglich ohne Kontrollen über sie zur Arbeit. Waren und Güter passieren sie zollfrei, und Unternehmen haben grenzüberschreitende Lieferketten aufgebaut. Nach dem Brexit wären eigentlich wieder Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem Nicht-EU-Mitglied Nordirland notwendig. Das wollen die EU und die britische Regierung aber unbedingt verhindern, damit der Nordirland-Konflikt nicht wieder aufflammt.

Zudem befürchtet die Regierung in London im Fall eines harten Brexits Stromengpässe in Nordirland, da die Provinz sich einen Strommarkt mit Irland teilt.

Mays Koalitionspartner macht Druck

Für ein Brexit-Abkommen bleiben EU und Großbritannien nicht mehr viel Zeit. Bildrechte: dpa Die EU hatte deswegen vorgeschlagen, Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu lassen. Die Zollgrenze solle stattdessen zwischen Nordirland und Großbritannien festgelegt werden. Damit wären allerdings Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien nötig.



Das wiederum lehnt die Regierung in London bisher ab. Druck bekommt Premierministerin Theresa May vor allem von ihrem Koalitionspartner, der erzkonservativen nordirischen Partei DUP. Deren Chefin Arlene Forster sagte, die diskutierte Nordirland-Regelung "würde die dauerhafte Annexion Nordirlands weg vom Rest des Vereinigten Königreichs bedeuten".

Einigung muss noch in diesem Jahr stehen

May hatte deshalb im Juni vorgeschlagen, dass ihr gesamtes Land notfalls für eine bestimmte Zeit nach der Übergangsphase die Bestimmungen der Zollunion weiter anwendet. Die EU wiederum reagierte zunächst skeptisch auf den Vorschlag. Denn Mays Pläne sagten nichts darüber, wie die Einhaltung von EU-Standards beim Export von Industriegütern, Pflanzen oder Tieren überprüft werden sollen.

Allerdings ist die EU nun offenbar bereit, die Übergangsfrist beim Brexit um ein Jahr zu verlängern. Das ARD-Studio in Brüssel berichtete unter Berufung auf EU-Diplomaten, dann könne Großbritannien bis Ende 2021 vom Binnenmarkt und der Zollunion profitieren. Beide Seiten hätten deutlich mehr Zeit für ein neues Partnerschaftsabkommen.