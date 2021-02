Die Europäische Union will einen einheitlichen Corona-Impfpass einführen, um das Reisen zu vereinfachen. Das gemeinsame System könnte pünktlich zur Sommersaison einsatzbereit sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstagabend nach einem EU-Sondergipfel zur Corona-Pandemie. Die EU-Kommission wolle in den kommenden drei Monaten die technischen Möglichkeiten schaffen, um nationale digitale Impfausweise miteinander zu verbinden. Angedacht sind eine Datenbank zur Registrierung der Impfungen und ein personalisierter QR-Code für Geimpfte.