Die Regierungschefs der EU-Staaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel keine Einigung über eine neue Führung der Europäischen Union erzielt. Stattdessen solle nun ein Sondergipfel am 30. Juni eine Lösung bringen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Alle Namen seien noch auf dem Tisch, betonte Tusk, nachdem die mehrstündigen Beratungen am frühen Freitagmorgen ergebnislos zu Ende gegangen waren.