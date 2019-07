Wie EU-Ratspräsident Donald Tusk weiter mitteilte, soll der belgische Regierungschef Charles Michel zudem sein Nachfolger an der Spitze der Vertretung der EU-Mitgliedstaaten werden. Der spanische Außenminister Josep Borrell wird demnach EU-Außenbeauftragter und die Französin und bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Von der Leyen könnte, wenn sie vom Parlament bestätigt wird, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Zudem würde Deutschland erstmals seit mehr als 60 Jahren den mächtigen Brüsseler Posten besetzen.

Die jetzt gefundene Personallösung beendet einen wochenlangen Postenstreit in der EU. Bei Dauerverhandlungen am Sonntag und Montag hatten sich die 28 EU-Staaten gegenseitig blockiert. Deshalb legte EU-Ratschef Donald Tusk am Dienstag den Kompromiss mit von der Leyen vor.