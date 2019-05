Mit dem Luxemburger Jean-Claude Juncker war 2014 erstmals der Spitzenkandidat einer Fraktion Kommissionschef geworden. Das EU-Parlament will dieses Verfahren beibehalten. Die Mitgliedstaaten sehen nach einem Beschluss von 2018 aber "keinen Automatismus" und behalten sich vor, auch andere Kandidaten zu nominieren.

Bei den Konservativen tritt dieses Mal der CSU-Politiker Manfred Weber als Spitzenkandidat an. Da die EVP stärkste Fraktion im EU-Parlament ist, gilt er als Favorit. Die Sozialdemokraten nominierten den Niederländer Frans Timmermans.

Bei einem Sondergipfel am 28. Mai kurz nach der Europawahl soll die Auswahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten starten. Dies teilte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstagabend in Sibiu mit. Die Staats- und Regierungschefs haben das Vorschlagsrecht, bei dem sie die neuen Mehrheiten im europäischen Parlament berücksichtigen sollen. Dabei ist eine 72-Prozent-Mehrheit nötig. Im Europaparlament genügt dann die Mehrheit der Mandate.