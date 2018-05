EU-Erweiterung Ein Marschall-Plan für den Balkan muss her

Ja, okay. Ich weiß schon, was viele bei dieser Argumentation denken: Super, da ist wieder einer dieser unverbesserlichen EU-Fans, dieser Europa-Phantasten am Werk. Einer von denen, die sich die Welt so malen, wie es in ihre Brüsseler Eurokraten-Gutmenschenblase reinpasst. Von wegen: Den Balkan in absehbarer Zeit komplett in die EU!

Die Karte zeigt den Stand der EU-Beitrittsverhandlungen in den jeweiligen Ländern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK