Das Europaparlament sagt dem CO2-Ausstoß im Verkehr mit den neuen Grenzwerten endgültig den Kampf an. Rund ein Viertel der gesamten Treibhausgas-Emissionen in der EU stammten zuletzt aus dem Transportsektor. Dabei kommt Autos und Lastwagen die Rolle der wichtigsten Klimasünder zu - weit vor Flugzeugen und Frachtschiffen.

Laut dem Umweltausschuss des EU-Parlaments ist der Transportsektor der einzige Bereich, in dem der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen wie CO2 in der EU sogar wächst - im Gegensatz beispielsweise zur Landwirtschaft oder zur Industrie. Bisherige Grenzwerte haben dabei wenig bewirkt, da in Europa immer mehr Autos verkauft und gefahren werden, und damit der geringere Verbrauch einzelner Autos verpufft.