Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker würdigte den "charakteristischen Mut und die Entschlossenheit" der Griechen bei der Bewältigung der seit 2010 anhaltenden Krise. "Wenn die Griechen nun ein neues Kapitel in ihrer bewegten Geschichte beginnen, werden sie in mir immer einen Verbündeten, Partner und Freund finden", erklärte Juncker.

Seit 2010 ist Griechenland abhängig von Rettungsprogrammen der EU und des Internationalen Währungsfonds IWF. Im April 2010 wurde das erste Rettungspaket in Höhe von 107,3 Milliarden Euro bewilligt. Zwei Jahre später vereinbarten IWF und die Euro-Staaten ein zweites Rettungspaket.

Das 2015 aufgelegte, dritte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM endet am Montag. Es soll auch das letzte Hilfspaket für Griechenland sein. Künftig will sich das mit 180 Prozent der Wirtschaftsleistung nach wie vor überschuldete Land wieder selbstständig an den Finanzmärkten finanzieren. Die von den Geldgebern durchgesetzten Reformen und Sozialkürzungen sollen weitergeführt werden.