Barnier betonte, der "wirtschaftliche Brexit" stehe noch bevor. Am 31. Januar hatte Großbritannien die EU offiziell verlassen – in einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleiben aber noch viele Regelungen unverändert. So gehört Großbritannien weiterhin zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in den EU-Haushalt ein.