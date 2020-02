In den komplizierten Verhandlungen um den EU-Haushalt ist bisher keine Einigung der 27 Staaten in Sicht. Ein Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel schrieb auf Twitter, nach Einzelgesprächen mit den Staats- und Regierungschefs in der Nacht rufe Michel die Vertreter der Länder am Freitag um 11 Uhr wieder an den Verhandlungstisch. Seit Donnerstag verhandeln sie auf einem Sondergipfel über die Finanzen.