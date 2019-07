Der Streit um den Umgang mit Bootsflüchtlingen geht weiter: Eine von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene solidarische Übergangslösung für im Mittelmeer gerettete Migranten fand bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki wenig Unterstützung.

Demnach sind nur wenige Staaten bereit, freiwillig Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Die Gespräche sollten aber fortgeführt werden, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner am Donnerstag. Am kommenden Montag sei dazu ein Treffen von Innen- und Außenministern in Paris geplant. Ziel sei es, etwa 15 EU-Staaten zu einer Teilnahme an einem Solidaritäts-Mechanismus zu bewegen – zunächst befristet bis Oktober.

Italien und Malta sperren Häfen

Bundesinnenminister Horst Seehofer: Gezerrre um Bootsflüchtlinge ist Europas unwürdig. Bildrechte: dpa Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Beide Staaten hatten das wiederholt getan. Sie befürchteten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden. Dabei mussten Gerettete auf privaten Rettungsschiffen oft tagelang an Bord ausharren, bis sie an Land durften.

Seehofer: Wollen Flüchtlinge nicht anlocken

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte in Helsinki, der "quälende Prozess" für die Bootsflüchtlinge sei Europas "unwürdig". Zugleich betonte er, neben einer Einigung auf einen Verteilungsmechanismus müssten auch die Schleuserorganisationen zerschlagen werden.

Migranten dürfen laut Seehofer nicht von Europa angezogen werden, das wolle keiner der beteiligten Staaten. Die Situation von 2015 dürfe sich nicht wiederholen.