Minus 14 Grad zeigte das Thermometer am Morgen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Trotzdem kann von eisiger Stimmung keine Rede sein. Vor allem die Osteuropäer sind geradezu beschwingt. Denn die neue österreichische Regierung hat ihre Ankündigung wahr gemacht und die Seiten gewechselt . Hin zu Polen, Ungarn und den Visegrad-Staaten.

Bundesinnenminister de Maizière zeigt sich ungewohnt zuürckhaltend. Bildrechte: dpa

Stattdessen schlägt de Maizière vor, sich zunächst da zu einigen, wo man sich einigen kann – zum Beispiel bei dem Ziel, dass es in der gesamten EU ähnliche Bedingungen für Asylbewerber geben soll. Nicht nur bei Ausstattung und Unterbringung, sondern auch bei den Anerkennungsquoten. Derzeit existieren da noch gravierende Unterschiede. Die EU-Staaten schätzen höchst verschieden ein, ob Regionen wie Afghanistan, der Iran oder Eritrea als sicher gelten oder nicht. Will heißen: Der gleiche Asylbewerber würde zwar zum Beispiel in Italien anerkannt werden, in Frankreich aber nicht. Was Italien in diesem Beispiel natürlich als Zielland wesentlich interessanter macht als Frankreich.



Alle Hoffnungen ruhen nun auf den Gastgebern, auf dem neuen EU-Ratspräsidenten, auf Bulgarien. Bulgarien könnte als "ehrlicher Makler" fungieren, heißt es. Als ein Land aus Osteuropa, das sich nie demonstrativ gegen Quoten gestellt, sie aber auch nie voll erfüllt hat.