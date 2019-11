Die EU will den Klimawandel bekämpfen. Mit eine Resolution und viel Geld.

Die EU will den Klimawandel bekämpfen. Mit eine Resolution und viel Geld.

Die EU will den Klimawandel bekämpfen. Mit eine Resolution und viel Geld. Bildrechte: dpa

CO2-Ausstoß senken EU-Parlament vor Abstimmung über "Klimanotstand"

Hauptinhalt

Das EU-Parlament stimmt über die Ausrufung eines EU-weiten Klimanotstandes ab. Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte zudem an, in den kommenden Jahren rund eine Billion Euro in den Klimaschutz investieren zu wollen.