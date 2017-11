Die EU-Kommission will den Kohlendioxid-Ausstoß von neuen Autos in den kommenden Jahren weiter deutlich reduzieren. In ihrem am Mittwoch vorgelegten Mobilitätspakt schlägt die Kommission vor, dass die Autobauer in der Europäischen Union die CO2-Emmissionen ihrer Neuwagen von 2022 bis 2030 um weitere 30 Prozent senken sollen.