Die EU-Kommission will Fingerabdrücke auf Personalausweisen zur Pflicht machen. Wie die Zeitung "Die Welt" schreibt, sieht das ein Gesetzesvorschlag vor, der am Dienstag vorgelegt wird. So solle der digitale Fingerabdruck in allen Mitgliedsstaaten künftig auf allen Ausweisen zu finden sein, ebenso weitere biometrische Daten des Besitzers.