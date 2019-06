Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. Im vergangenen Jahr wuchs der Schuldenberg des Landes auf 132,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dies sind mehr als 2,3 Billionen Euro. Nach den sogenannten Maastricht-Kriterien sind in Europa eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent und eine Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erlaubt.

Innenminister und Lega-Chef Salvini rechnet bereits mit der Milliardenstrafe. Bildrechte: dpa

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte bereits in der vergangenen Woche gesagt, dass er mit einer Milliardenstrafe gegen sein Land rechne. Vor dem Hintergrund hoher Jugendarbeitslosigkeit in seinem Land kritisierte der Lega-Chef allerdings, dass Brüssel "alte Regeln" bei der Bewertung der Haushaltslage anwende.



In Italien regiert seit Juni vergangenen Jahres eine Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega. Beide Parteien hatten im Wahlkampf eine Abkehr vom strikten Sparkurs versprochen, der ihrer Meinung nach die Wirtschaft abwürgt. Zudem versprachen die Koalitionäre kostspielige Reformen, die sie seither Schritt für Schritt in die Tat umsetzen wollen.