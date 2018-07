Die EU-Kommission hat Hinweise auf neue Abgasmanipulationen durch europäische Autohersteller. In einem am Mittwoch öffentlich gewordenen Brief der zuständigen EU-Kommissare an die Mitgliedsstaaten sowie das Europaparlament heißt es, die betreffenden Autohersteller könnten den CO2-Ausstoß ihrer Modelle absichtlich höher angeben, um so den Ausgangswert für die ab 2020 einzuhaltenden strengeren Grenzwerte anzuheben.