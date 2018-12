Mit Notfallregeln will die EU-Kommission ein befürchtetes Chaos im Falle eines ungeregelten Brexits verhindern. 100 Tage vor dem angekündigten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beschloss die Exekutive der EU-Staaten, 14 entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie sollen im Flugverkehr, beim Zoll, in der Klimapolitik und auf den Finanzmärkten "den schlimmsten Schaden eines 'No Deal'-Szenarios" begrenzen, so die EU-Kommission.