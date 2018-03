Im Skandal um den mutmaßlichen Missbrauch von Facebook-Daten erhöht die EU-Kommission den Druck auf das US-Unternehmen. EU-Justizkommissarin Vera Jourova forderte Facebook schriftlich auf, innerhalb von zwei Wochen alle Fragen zu beantworten. Die bisherigen Äußerungen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg hätten ihre Bedenken nicht ausräumen können. So müsse Facebook aufklären, wie die Daten von Millionen Menschen "in die Hände von Dritten gelangen konnten" und welche Rolle die britische Analysefirma Cambridge Analytica gespielt habe. Außerdem wolle sie wissen, ob die persönlichen Daten europäischer Facebook-Nutzer betroffen gewesen seien und wie Facebook gedenke, solche Probleme in Zukunft zu verhindern und die europäischen Datenschutzregeln einzuhalten.

Facebook soll innerhalb von zwei Wochen alle Fragen der EU beantworten. Bildrechte: dpa

Am Montag hatte sich Bundesjustizministerin Katarina Barley in Berlin mit Facebook-Managern getroffen. Anschließend sagte sie, Facebook werde in den nächsten Tagen bekanntgeben, wie viele Nutzer in Deutschland betroffen seien. Facebook habe sich verpflichtet, alle Betroffenen über den Missbrauch ihrer Daten zu informieren.



Facebook-Chef Zuckerberg hat sich inzwischen bei den Nutzern des Netzwerks entschuldigt, unter anderem mit ganzseitigen Anzeigen auch in überregionalen deutschen Tageszeitungen.