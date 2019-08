Die EU-Staaten haben den Spanier Josep Borrell zum künftigen EU-Außenbeauftragten ernannt. Wie ein Sprecher des EU-Rates am Dienstag in Brüssel mitteilte, fassten die Mitgliedsstaaten einen entsprechenden Beschluss. Zuvor hatte am 26. Juli EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Personalie zugestimmt.