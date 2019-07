Zahlreiche Politiker aus Deutschland und Europa reagierten auf die Wahl von der Leyens – allen voran Bundeskanzlerin Merkel, die von der Leyen als "neue Partnerin in Brüssel" gratulierte. Jean-Claude Juncker sagte zur Wahl seiner Nachfolgerin: "Endlich steht die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission." Er sei sicher, dass von der Leyen eine großartige Präsidentin werde.

In Deutschland sagte Bundespräsident Steinmeier, von der Leyen übernehme das Amt in einer besonders herausfordernden Zeit. Er sei überzeugt, dass sie verloren gegangenes Vertrauen und Einigkeit innerhalb der EU zurückgewinnen könne.

Kritik an der SPD und Glückwünsche an von der Leyen: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Bildrechte: dpa

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer schien die Kritik der SPD an der Nominierung von der Leyens durch die Staats- und Regierungschefs zuvor jedoch nicht so schnell zu vergessen. In den ARD-Tagesthemen kündigte sie am Dienstagabend an, dass sie mit den Sozialdemokraten darüber sprechen wolle. Die SPD müsse erklären, warum sie für jemanden aus der eigenen Regierung nicht die Hand habe heben können, so Kramp-Karrenbauer.