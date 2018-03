Die Europäische Union hat Gegenmaßnahmen für den Fall angedroht, dass US-Präsident Donald Trump tatsächlich die angekündigten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium verhängen sollte. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte am Mittwoch, man stehe bereit im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation angemessen zu reagieren. Dazu gehöre auch die Möglichkeit einer Klage, die allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen werde.

Als schneller greifenden Schritt zieht die EU laut Malmström Schutzmaßnahmen bei der Einfuhr von Stahl und Aluminium in Erwägung, um den heimischen Markt vor einer Schwemme dieser Metalle aus anderen Ländern zu schützen, die eigentlich für den US-Markt gedacht waren. Zuletzt hatte die EU-Kommission eine derartige Maßnahme 2002 ergriffen, nachdem zuvor die USA unter Präsident George W. Bush Schutzzölle auf Stahl und Aluminium verhängt hatten.

Als weitere Möglichkeit kündigte die EU-Handelskommissarin an, auf die protektionistischen Schritte der USA mit sofortigen Strafzöllen auf US-Produkte zu reagieren. In dem Zusammenhang verwies Malmström auf frühere Äußerungen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Strafzölle auf Bourbon-Whiskey, Orangensaft, Harley-Davidson-Motorräder oder Levi's-Jeans zur Sprache gebracht hatte.

EU-Ratspräsidenten Tusk: "Handelskriege sind schlecht und leicht zu verlieren." Bildrechte: dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte indes inständig vor einem Handelskrieg. Mit Blick auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass Handelskriege leicht zu gewinnen seien, sagte Tusk am Mittwoch in Luxemburg: "Handelskriege sind schlecht und leicht zu verlieren." Er rufe die Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks zu verantwortungsvollem Handeln auf.



Laut Tusk sollen die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem nächsten Gipfel am 22. Und 23 März über die von den USA angedrohten Schutzzölle beraten. Er schlage gesonderte Beratungen über das Thema vor, sagte Tusk.