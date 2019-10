EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Donnerstag nach einem Telefonat mit Johnson, die EU bleibe offen, man sei "aber weiterhin nicht überzeugt". Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, sieht in den britischen Vorschläge "in ihrer gegenwärtigen Form" keine Basis für ein Abkommen, dem das Parlament zustimmen könne. Ohne das grüne Licht der EU-Abgeordneten kann ein Brexit-Abkommen aber nicht in Kraft treten.