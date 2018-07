"Sophia"-Einsatz EU-Marinemission vor Libyen wieder angelaufen

Die EU-Marinemission "Sophia" läuft trotz der Debatte um eine Schließung italienischer Häfen vorerst weiter. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini teilte am Montag in Brüssel mit: "Die Operation 'Sophia' setzt ihr Mandat in allen Aspekten fort."

Deutsches Schiff verlässt Kriegshafen Souda

Auch die Deutsche Marine, die an der "Sophia"-Mission im zentralen Mittelmeer mit einem Schiff beteiligt ist, ließ die von ihr gestellte Einheit am Montag wieder auslaufen. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, stach der deutsche Tender "Mosel", der im Mai die Fregatte "Sachsen" im Einsatzgebiet abgelöst hatte, wieder in See. Das Schiff hatte zuletzt länger als geplant im Kriegshafen Souda auf Kreta vor Anker gelegen.

Das deutsche Vorgängerschiff der "Mosel" war die Fregatte "Sachsen". Bildrechte: dpa Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dazu, der bisherige Operationsplan bleibe in Kraft. Demnach ist das Ziel der Mission der Kampf gegen Schleuser und die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Die Rettung von Menschen aus Seenot sei aber nicht ausgeschlossen, sondern bleibe eine "völkerrechtliche Verpflichtung für jeden Seemann".

Vorläufiger Rückzug nach Drohungen aus Rom

Grund für die Aussetzung der EU-Marinemission waren Drohungen der italienischen Regierung, die im Zuge des Einsatzes gegen Schlepper und Waffenschmuggler aus Seenot geretteten Migranten nicht mehr in Italien anlanden zu lassen. Der zuständige Einsatzführer von "Sophia", Enrico Credendino, hatte daraufhin den vorläufigen Rückzug der beteiligten Schiffe aus ihren Einsatzgebieten angeordnet. Damit sollte verhindert werden, dass die EU-Schiffe bei ihren Einsätzen Gerettete an Bord nehmen, die sie später nirgendwo anlanden können.

Bislang keine endgültige Lösung

Wie mit durch "Sophia"-Schiffe geretteten Migranten künftig umzugehen ist, blieb zunächst offen. Bei Krisengesprächen hatten die anderen EU-Staaten Italien zugesagt, in den nächsten Wochen eine neue Strategie zu erarbeiten. Eine Variante könnte nach Angaben der EU die Aufteilung der menschen auf andere Mitgliedsstaaten sein. Auch könnten künftig andere EU-Staaten als Italien angelaufen werden.

Einsätze weiter von Küste weg

Nach Angaben aus Brüsseler Militärkreisen lässt das "Sophia"-Kommando bereits jetzt die EU-Schiffe nicht mehr so nah an der libyschen Küste operieren. Die Einsatzführung wolle damit erreichen, dass mögliche Rettungseinsätze für die von Schleppern in Schlauchboote gesetzten Migranten von der libyschen Küstenwache organisiert werden, welche die Menschen dann zurück nach Libyen und nicht nach Italien bringt.