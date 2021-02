Die Vermutung kommt nicht von ungefähr. So enthalte das Migrations- und Asylpaket weitgehende Vorschläge für den Umgang mit der zivilen Seenotrettung, wie EU-Innenkommissarin Ylva Johansson schriftlich mitteilen lässt. "Die Empfehlung beinhaltet die verstärkte Koordination und Kooperation zwischen allen an der Suche und Rettung beteiligten Akteuren. Wobei dabei im Zentrum die Einsätze privater Schiffe stehen, die speziell für Such- und Rettungsaktivitäten betrieben werden." Dahinter steht die Idee, künftig eine eigene Kategorie der Rettungsschiffe einzuführen, womit dann beispielsweise auch für Freizeitschiffe unter 100 Bruttoraumzahl immer höhere Anforderungen an die Ausstattung gestellt würden.