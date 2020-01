Nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf zwei von den USA mitgenutzte Militärstützpunkte im Irak haben die EU und die Nato ein Ende der Gewalt gefordert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach einer Sondersitzung in Brüssel: "Der Gebrauch von Waffen muss jetzt aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen." Alle seien dazu aufgerufen, Gespräche wieder aufleben zu lassen. Die EU könne dabei auf ihre ganz eigene Weise beitragen. Man habe bewährte Beziehungen zu vielen Akteuren in der Region und darüber hinaus, um zur Deeskalation beizutragen.

"Die aktuelle Krise betrifft nicht nur die Region, sondern uns alle", betonte von der Leyen. Zudem machte von der Leyen deutlich, dass die EU an dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 festhalten will.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Bildrechte: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb bei Twitter, die Nato rufe den Iran auf, "von weiterer Gewalt abzusehen". Die Nato-Verbündeten führten weiter Konsultationen zu dem Konflikt und seien bereit, weiter irakische Soldaten auszubilden.



Der iranische Angriff war eine Reaktion auf die gezielte Tötung des einflussreichen iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am vergangenen Freitag im Irak. Pro-iranische Milizen im Irak kündigten am Mittwoch gleichfalls Vergeltungsangriffe auf US-Truppen an. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuvor im Falle eines Gegenangriffs mit drastischen Konsequenzen gedroht. Er will sich am Abend (MEZ) äußern.