Das EU-Parlament will am Donnerstag über seine Position zur umstrittenen Reform des Urheberrechts abstimmen. Die Abgeordneten wird besonders die Frage beschäftigen, ob Suchmaschinen wie Google angebotene fremde Nachrichteninhalte bezahlen müssen. Zudem sieht die Reform vor, dass Anbieter wie Youtube, Facebook oder Twitter für urheberrechtlich geschützte Inhalte, die von Nutzern hochgeladen werden, haftbar sind.

Das neue Leistungsschutzrecht sieht vor, dass Plattformen wie Google nicht mehr ohne Erlaubnis Überschriften oder kurze Ausschnitte von Pressetexten in ihren Ergebnissen anzeigen dürfen. Vertreter von Verlagen warnten im Vorfeld der Debatte, das ohne die Reform ein Werteverlust bei journalistischen Inhalten drohe.

Anhand von Uploadfiltern sollen Plattformen mit von Nutzern hochgeladenen Inhalten wie YouTube künftig stärker in die Verantwortung genommen werden. So soll schon während des Hochladens geprüft werden, ob die Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Der Bundesverband Musikindustrie, die Verwertungsgesellschaft Gema aber auch Künstler wie Paul McCartney oder Udo Lindenberg befürworten solch ein System, um Künstler und Kreative angemessen an den Erlösen zu beteiligen.