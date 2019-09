Angesichts der bislang erfolglosen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen der EU mit Großbritannien hat das EU-Parlament mit Blick auf den Brexit Einigkeit demonstriert. Die Abgeordneten stellten sich am Mittwoch in Straßburg mit einer breiten Mehrheit von 544 zu 126 Stimmen hinter eine Beibehaltung der Auffanglösung für Nordirland und lehnten eine bedingungslose Verschiebung des Brexit-Datums ab.

Brexit-Unterhändler Michel Barnier mahnte zudem, die Auswirkungen eines No-Deal-Brexit seien "bedeutend" und würden allgemein "unterschätzt". Großbritannien tritt nach bisherigem Stand am 31. Oktober aus der Europäischen Union aus. Entgegen dem Willen des britischen Parlaments will Premierminister Boris Johnson auch ohne Abkommen an diesem Datum festhalten.