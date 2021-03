Das Hauptargument ist, dass die Straftaten, die Puigdemont und zwei Mitstreitern zur Last gelegt werden, aus der Zeit stammen, bevor sie dem EU-Parlament angehörten. In solchen Fällen ist es üblich, die Immunität aufzuheben, ohne sich inhaltlich mit dem Fall zu befassen. Das weiß auch der katalanische Politiker, der in dieser Entscheidung aber eine Zäsur auch für das EU-Parlament sieht:

Weil ab diesem Tag nationale Minderheiten sehr große Schwierigkeiten haben werden, in der EU Schutz zu finden, wenn sie politisch verfolgt werden, weil sie für ihre Rechte kämpfen. Also: Sollte das heute passieren, wäre das sehr, sehr schlecht für die europäische Demokratie.

1. November 2017: Puigdemont bei einer Pressekonferenz in Brüssel Bildrechte: dpa

Puigdemont wird des Aufruhrs und der Rebellion beschuldigt, in Tateinheit mit der Veruntreuung von Steuergeldern bei der Organisation des Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens Anfang Oktober 2017, das Madrid für illegal erklärt hatte.



Die spanische Regierung, die einen Konflikt mit Katalonien bestreitet und sich damit auch gegen jede politische Lösung sperrt, geht in Brüssel immer wieder in die Offensive, um die Separatisten zu belangen. Dazu sagt Puigdemont, Spanien sei "ein sehr starkes Land und ein sehr wichtiges in der Europäischen Union". Es sei logisch, dass in einer Staatengemeinschaft wie der EU solche Länder viel Einfluss haben. Es gebe aber trotzdem ein Ungleichgewicht, und Spanien sei in einigen der europäischen Institutionen "klar überrepräsentiert".