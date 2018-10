Das US-Unternehmen Netflix vermietet und produziert Filme und Serien. Bildrechte: dpa

Auch will das EU-Parlament mit einer Richtlinie Streamingdienste dazu bringen, mehr europäische Filme anzubieten. Künftig müssen Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime mindestens 30 Prozent europäische Produktionen im Katalog haben, um die kulturelle Vielfalt zu fördern. Die EU-Staaten können von den Streamingdiensten außerdem eine Beteiligung an der Filmförderung verlangen.



Die FDP kritisierte die Quote. Vize-Parteichefin Katja Suding sagte MDR AKTUELL, das bringe nichts. Die Quote führe nur zu mehr Bürokratie. Filme und Serien aus Europa müssten einfach so gut werden, dass die Verbraucher sie stärker nachfragten.